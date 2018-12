Festival do Azeite estreia-se na feira anual de Pernes

Iniciativa visa promover um dos produtos mais emblemáticos do concelho de Santarém.

A Junta de Freguesia de Pernes vai organizar este ano, pela primeira vez, o Festival do Azeite que vai decorrer em paralelo com a tradicional feira anual de Pernes, que se realiza nos dias 7, 8 e 9 de Dezembro. A organização vai contar com um apoio de 1.500 euros por parte da Câmara Municipal de Santarém, embora tenha pedido uma verba mais avultada, concretamente de 3 mil euros para animação musical e mais 750 euros para divulgação.

Essa situação não passou despercebida à oposição na última reunião do executivo camarário, tendo o vereador Rui Barreiro referido que outros eventos, realizados recentemente em freguesias do concelho como Alcanede e Amiais de Baixo, tiveram um apoio substancialmente maior por parte do município. “Achamos que o apoio é claramente abaixo do exigido”, afirmou o vereador.

O presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves (PSD), explicou que, face ao pedido apresentado pela Junta de Pernes, o município concedeu quase metade desse valor. “Nós assumimos uma parte e a outra cabe à organização”, afirmou, refutando qualquer ideia de tratamento desigual entre freguesias e dizendo que as entidades não podem pôr-se a organizar eventos e esperar que seja o município a pagar as despesas. “A Feira de Pernes existe há muitos anos, é importante fazê-la crescer e nós estamos cá para ajudar”, garantiu.

A organização do Festival do Azeite promete um programa diversificado oque envolve um concurso de azeite de produtores individuais, um concurso de pratos confeccionados por particulares em que o azeite seja um dos ingredientes, jornadas técnicas, mesas redondas, showcooking, bem como uma zona gastronómica promovida pelas associações da freguesia. Não vai faltar também a animação musical e um espaço dedicado ás crianças.

Feira Multisectorial de Amiais de Baixo recebe 7 mil euros

Na mesma reunião, o executivo camarário aprovou também a atribuição de um subsídio de 7 mil euros à organização da 1ª Feira Multisectorial de Amiais de Baixo, que esteve a cargo da Comissão de Festas daquela vila.

Na proposta do vereador Nuno Serra (PSD) considera-se que “não há dúvida da importância do evento enquanto alavanca ao desenvolvimento local e para a melhoria das condições de vida da sua população”.