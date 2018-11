Lar Rodrigo da Cunha Franco da Golegã há 45 anos a “Cuidar com o Coração”

A Estrutura Residencial para Idosos da Santa Casa da Misericórdia da Golegã, Lar Rodrigo da Cunha Franco, fez 45 anos no dia 22 de Novembro.

Para celebrar a data, às 10h00, algumas senhoras do Lar foram ao Centro Social Paroquial da Golegã dar balões alusivos à mesma, aos alunos de sala dos 4º e 5º anos. Tanto os mais novos como os mais idosos fizeram uma pequena apresentação individual, nomeadamente revelando o nome e a idade. A dinâmica funcionou bem apesar da grande diferença de idades.

Conforme o habitual de todas as semanas, às 11h00 realizou-se a Eucaristia celebrada pelo Padre Pedro, celebração religiosa por que todos os utentes anseiam. Seguiu-se o almoço de aniversário.

Perto das 14h30 houve uma projecção multimédia dos 45 anos do Lar Rodrigo da Cunha Franco, com apresentações dos utentes e colaboradores. Nar e o seu grupo de fadistas TriNar actuaram animando os utentes que apreciam música, especialmente o tradicional fado português. A finalizar a festa houve bolo de aniversário, café da avó e um Porto de honra.

A instituição Santa Casa da Misericórdia agradece aos irmãos Dona Antónia e Dr. Rafael Cunha Franco, fundadores deste Lar, bem como irmãos e mesários e a todos os benfeitores que generosamente tem colaborado na melhoria das dinâmicas desta resposta social, que cuida dos utentes com o coração e lhes permite “viver como em casa”.