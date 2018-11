MERCAR mostra investimentos e revela o conceito Renault Store

A empresa de Abrantes é concessionária da marca desde 1983

A MERCAR apresentou na quinta-feira, 22 de Novembro o conceito Renault Store nas suas instalações em Abrantes. O objectivo é converter a visita de qualquer cliente de vendas ou pós-venda numa experiência totalmente satisfatória.

Para isso criou um interior completamente inovador, com o objectivo de oferecer ao cliente simplicidade, clareza, um ambiente agradável e conectado, que permita reforçar a nova imagem do grupo Renault.

Conhecidas as características visionárias do grupo Renault, a Mercar investiu para se adaptar à geração Z, ou seja, todos os que nunca conheceram a vida sem internet, computadores ou telemóveis.

Assim, um configurador permite “construir” virtualmente a viatura desejada “com a variedade de carros que temos não conseguimos ter em exposição tudo o que o cliente quer”; a nova recepção pós-venda permite maior interacção com o cliente junto da sua viatura; as áreas de exposição temáticas estão bem diferenciadas; a zona cliente com acesso wifi permite ao cliente tomar o seu café e conhecer as novidades Renault enquanto a nova zona de entrega de viaturas honra o compromisso do construtor e da MERCAR em tornar a experiência de propriedade num momento memorável. A estas inovações interiores vão seguir-se investimentos a médio prazo no conceito Renault Store exterior.

O director geral da Renault, para além de destacar o espírito da marca, realçou a confiança depositada na família Martinho e na família Mercar. Pedro Valverde director geral da Mercar, afirmou que a empresa investe porque acredita na visão do grupo Renault e na sua estratégia de futuro e revelou que o volume de negócios deste ano deverá ultrapassar os nove milhões de euros.

Estiveram presentes na apresentação MERCAR, o director geral de Portugal da Renault, Fabrice Crevola, o director de vendas e rede Renault, José Pedro Neves e Paula Feliz, responsável de desenvolvimento da rede Renault, bem como autarcas, clientes, fornecedores e colaboradores.