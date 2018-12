SMAS de Vila Franca de Xira ganham selo de qualidade exemplar

Certificado entregue na 13ª Expo Conferência da Água

Os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de Vila Franca de Xira foram distinguidos recentemente, pela terceira vez, com o selo de qualidade exemplar de água para consumo humano. A distinção é atribuída pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR). Os prémios que distinguiram as entidades gestoras que atingiram resultados de excelência no último ano foram entregues em Lisboa na sessão solene que encerrou a 13ª Expo Conferência da Água. Para receber esta distinção, atribuída ao município de Vila Franca de Xira, esteve presente a vereadora Fátima Antunes, do Conselho de Administração dos SMAS.

A iniciativa tem como objectivo identificar, distinguir e divulgar casos portugueses de referência no âmbito dos serviços de abastecimento público de água, saneamento de águas residuais urbanas e gestão de resíduos urbanos, avaliada nos termos dos vários ciclos de regulação da ERSAR. As entidades distinguidas evidenciaram-se por assegurarem o cumprimento de um conjunto de critérios previstos no regulamento para cada categoria.

O júri deliberou, de forma quantitativa, a partir de indicadores e dados provenientes dos vários ciclos de regulação, e de forma qualitativa, avaliando governança, cumprimento de obrigações, entre outras, partindo de candidaturas automáticas de todas as entidades prestadoras de serviços de abastecimento público de água que estejam sujeitas à intervenção da ERSAR.

No decorrer da Expo Conferência da Água, os SMAS de Vila Franca de Xira estiveram também em destaque pelo desenvolvimento da aplicação “myAQUA”, que visa promover a facilidade de interação dos serviços com os clientes.