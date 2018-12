Coutinho 1 - Quercus 0.

O presidente da Câmara de Benavente, Carlos Coutinho (CDU), viu a justiça dar-lhe razão na primeira providência cautelar interposta pela associação ambientalista Quercus no polémico caso de revisão do Plano Director Municipal. Este é um jogo que, já se sabe, vai demorar algum tempo até ao apito final. Mas já se consegue perceber que Coutinho entrou em campo com a estratégia bem montada e tudo indica que sairá vitorioso até ao fim. Se assim for a oposição bem se pode ir preparando para enterrar a cabeça na areia, depois de meses a atacar a forma como Coutinho geriu o processo...