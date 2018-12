Foi ao som da música “Over the Rainbow”

Foi ao som da música “Over the Rainbow” que as ginastas da Acrotramp Clube Caldas, de Caldas da Rainha, abriram a 1ª edição da Gala de Desporto de Rio Maior. Uma iniciativa que distinguiu os atletas, treinadores e clubes que se têm destacado no mundo do desporto.