Abrantes lança Cartão Sénior em 2019

A Câmara Municipal de Abrantes vai lançar, no início do próximo ano, o Cartão Sénior. Trata-se de um cartão que dará benefícios e descontos aos seniores do concelho, ao nível dos serviços da autarquia, como piscinas, biblioteca, entre outros equipamentos sociais e culturais. A intenção é contribuir para a prática de uma vida activa dos munícipes com mais de 60 anos. As condições de acesso serão divulgadas em breve pela autarquia, segundo referiu a presidente do município, Maria do Céu Albuquerque (PS).