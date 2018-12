Câmara de Azambuja recua no Regulamento de Águas do município

Documento foi retirado da votação, em assembleia municipal, depois de contestado pelos deputados municipais. Em causa está a protecção dos direitos dos consumidores.

A Câmara de Azambuja, de maioria socialista, solicitou ao presidente da assembleia municipal a retirada da proposta sobre o Regulamento Geral de Águas de Abastecimento e Águas Residuais do Município, ao perceber que o documento estava a ser muito contestado pela oposição.

A proposta aprovada em reunião de câmara ia ser votada na sessão da assembleia municipal de 21 de Novembro, mas foi contestada pelo PSD, CDS e Bloco de Esquerda por não salvaguardar os direitos do consumidor, em caso de falhas na prestação de serviços pela entidade reguladora.

O regulamento contém as regras de prestação do serviço de abastecimento de água para consumo público e de drenagem de águas no concelho de Azambuja, estabelecendo entre a Águas de Azambuja e os consumidores os direitos e obrigações subjacentes à prestação e utilização dos serviços.

Daniel Claro, do Bloco de Esquerda, reagiu ao documento dizendo que o mesmo “não está em condições de ser aprovado”, por falta de garantias aos consumidores, no caso de indemnização. “Este regulamento não serve, só dá garantias à empresa, deixando os consumidores de fora”, sublinhou.

A proposta de regulamento apresentada era explícita quanto ao valor que os consumidores tinham de pagar em caso de incumprimento para com a entidade reguladora, com multas entre os 350 e os 30 mil euros. Porém, não era claro quanto aos valores que a empresa deveria pagar aos consumidores em caso de indemnização por má prestação do serviço, por exemplo, no caso de interrupção do fornecimento de água.

Silvino Lúcio, vereador do PS, explicou que o cálculo de indemnizações aos consumidores se faz em função da tarifa de disponibilidade. No caso de a água faltar durante quatro ou mais horas este regulamento prevê que os munícipes têm direito a ser indemnizados pela Águas de Azambuja. Contudo, os valores não vinham especificados no regulamento.

Para o PSD, CDS, BE o documento não é claro e deixa margem para que a empresa fuja às suas obrigações para com os consumidores. O deputado social-democrata e presidente da comissão especializada das águas e saneamento, Jorge Lopes, requereu ao presidente da assembleia municipal a retirada da proposta, para que fosse analisada em pormenor pelos deputados que compõem a comissão. “Estamos preocupados com os direitos dos consumidores”, referiu.

Os deputados municipais da comissão vão reunir com António Duarte, presidente da assembleia municipal, Luís de Sousa (PS), presidente da câmara, o vereador Silvino Lúcio e um responsável das Águas de Azambuja para analisarem o regulamento. A proposta será depois novamente apresentada em assembleia municipal.