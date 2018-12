“Coisinha Sexy” estreia em Santarém

“Coisinha Sexy” é o nome do espectáculo do actor Paulo Patrício que vai estar em cena no sábado, 1 de Dezembro, pelas 21h30, no Teatro Taborda, em Santarém. A comédia, que volta a ser apresentada no mesmo local nos dias 7 e 8 e na Sociedade Recriativa Operária, no dia 14, conta a história do próprio actor e de um casal que vive na mesma casa, mas nunca se encontram. Um espectáculo que põe à prova o artista e que o traz ao palco do Teatro Taborda 18 anos depois. O espectáculo conta com música original de João Madeira e encenação de Carlos Oliveira.