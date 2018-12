Colheitas de sangue na Póvoa de Santa Iria

Em Dezembro, a Associação de Dadores Benévolos de Sangue da Póvoa de Santa Iria promove duas colheitas de sangue, em unidade móvel, no Centro Comercial Serra Nova, na Póvoa de Santa Iria. As iniciativas decorrem nos sábados 1 e 29 de Dezembro, entre as 15h00 e as 20h00.

Em 2018 esta associação já atingiu a fasquia dos mil dadores inscritos e mil unidades de sangue válidas, sendo uma das principais parceiras do Centro Regional de Sangue de Lisboa do Instituto Português de Sangue e da Transplantação.