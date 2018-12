Daniel Sampaio no Cartaxo e em Torres Novas para falar sobre pais, filhos e Internet

Daniel Sampaio, psiquiatra e terapeuta familiar, vai dar conferências sobre o seu último livro “Do telemóvel para o Mundo – pais e adolescentes no tempo da Internet”, no Cartaxo e em Torres Novas.

No Cartaxo a sessão está marcada para dia 28 de Novembro, no Centro Cultural do Cartaxo, a partir das 14h30. A participação é gratuita, mas a inscrição prévia é obrigatória. Quem quiser garantir o seu lugar, deve enviar email para ensino@cm-cartaxo.pt ou seccartaxo@mail.telepac.pt até ao dia 26 de Novembro.

Em Torres Novas a conferência vai decorrer na Biblioteca Municipal Gustavo Pinto Lopes, no dia 29 de Novembro pelas 21h30. A nova obra de Daniel Sampaio aborda a actual problemática com que se confrontam os adolescentes, pais e educadores: a relação dos jovens com a Internet e as redes sociais. Sem colocar em causa o benefício no acesso ao conhecimento que esta tecnologia proporciona, revela os problemas que a sua má utilização pode provocar, nomeadamente a vulgarização da intimidade dos jovens.