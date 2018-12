ERC admite que houve sensacionalismo em reportagem sobre maus cheiros em Alcanena

Conclusões surgem após uma queixa apresentada pela presidente do município à Entidade Reguladora para a Comunicação Social.

A Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) admitiu que houve falta de contraditório e tratamento sensacionalista numa reportagem acerca da qualidade do ar no concelho exibida a 5 de Dezembro de 2017, pela SIC. A ERC instou ainda o canal de televisão a procurar “ouvir todas as partes com interesses atendíveis nas suas reportagens” de forma a não pôr em causa o rigor informativo. As conclusões surgem na sequência de uma queixa apresentada pela presidente da Câmara de Alcanena, Fernanda Asseiceira (PS), à ERC, a 27 de Dezembro de 2017.

Segundo a autarca, o critério de escolha dos depoimentos na reportagem em directo e durante a entrevista em estúdio não foi o mais correcto. Referiu ainda que a SIC incumpriu os deveres de rigor informativo, “insurgindo-se também com a falta de oportunidade de exercício de contraditório por si, enquanto representante do órgão visado”.

Após analisada a reportagem efectuada em Alcanena e a entrevista em estúdio, ambas transmitidas em directo, a ERC verificou que “a posição da Câmara de Alcanena foi indicada, mas sem exibição da resposta às acusações de que foi alvo pelos moradores daquela vila”.

Acrescenta ainda o Conselho Regulador da ERC, na análise realizada à queixa, que a SIC “transmite conteúdos em que os jornalistas, o pivô em estúdio e a repórter no local, qualificam o que dizem ser a falta de qualidade do ambiente local, dando apenas exemplos conclusivos da causa do problema (a indústria de curtumes)”.

Refere-se, ainda, que a situação contextualizada pela SIC, “tendo como alcance uma comunidade com vários agentes e responsáveis envolvidos, e a bem do cumprimento da garantia do contraditório”, deviam ter ouvido as partes de interesse atendíveis.