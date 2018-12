Fotógrafo lança anuário taurino

O fotógrafo taurino, João Silva acabou de lançar o seu primeiro anuário taurino, referente a temporada de 2018. Neste seu primeiro livro, o fotógrafo natural do Montijo publicou 153 fotos de lides, pegas e faenas, captadas ao longo de 85 corridas, e imagens do campo bravo. Uma edição de 500 exemplares que, de acordo com o fotógrafo, “tudo foi cuidado com elegância, qualidade e imparcialidade”.

A aquisição da obra pode ser efectuada através do número de telefone 912 453 649 ou do e-mail anuariotaurino@gmail.com.