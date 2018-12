Gala Solidária da Gualdim Pais a 7 de Dezembro

A Sociedade Filarmónica Gualdim Pais, de Tomar, realiza a 7 de Dezembro, a partir das nove da noite, no auditório do Politécnico de Tomar, uma Gala Solidária com dança e música. A venda de bilhetes está a decorrer na Gualdim Pais, no Politécnico de Tomar e na Câmara Municipal. No espectáculo actuam, a Banda Filarmónica da Sociedade, a Banda e Coro da Escola de Música e os alunos da Escola de Dança do Centro de Formação Artística.