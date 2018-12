“Há Natal em Alcanena” durante três dias

Iniciativa decorre entre 30 de Novembro e 2 de Dezembro.

O Pavilhão Multiusos de Alcanena recebe, entre 30 de Novembro e 2 de Dezembro, a iniciativa “Há Natal em Alcanena”. O certame vai contar com tasquinhas, workshops, animação infantil, música ao vivo, artesanato e uma pista de gelo.

O programa é inaugurado pelas 18h00 de sexta-feira, 30 de Novembro. Segue-se, pelas 21h30, a animação musical de Rui Silva & Procurados. A animação de sábado, 1 de Dezembro, começa, pelas 11h00, com o espectáculo infantil “Comédia de Natal”, que repete no mesmo dia, pelas 16h00. Segue-se, pelas 15h00, um workshop de confecção de prendas e decorações de Natal e, mais tarde, a animação vai ser proporcionada por Dândi.

No domingo, dia 2, volta à cena, pelas 11h00 e pelas 16h00, a peça infantil “Comédia de Natal”. Decorre ainda, pelas 11h00, um workshop de arranjos de Natal e, pelas 15h00, um workshop de embrulhos de Natal. O certame encerra, às 17h00, com o sorteio do “Cabaz de Natal”.

O espaço vai funcionar a partir das 18h00 de dia 30 e até às 18h00 de dia 2. Esta é uma iniciativa da Biblioteca Municipal Dr. Carlos Nunes Ferreira e do CLDS3G – Crescer.