Homem de 40 anos em estado grave após ser atropelado por comboio

Acidente aconteceu na estação de Santarém, após homem ter saído da carruagem com a composição ainda em andamento.

Um homem de 40 anos sofreu ferimentos graves, embora com sinais de vida estáveis, depois de ter saído de um comboio ainda em andamento, na Estação Ferroviária de Santarém, na sexta-feira, 23 de Novembro, pelas 08h15.

Segundo populares que assistiram no acidente, o homem, de nacionalidade estrangeira, terá saído com o comboio ainda em andamento e escorregado à saída, ficando por baixo da composição.

A vítima foi removida e transportada para o Hospital Distrital de Santarém (HDS) cerca de uma hora e 20 minutos após o incidente, em estado grave. O comboio Intercidades fazia a ligação entre Lisboa e Guarda, no sentido Sul-Norte, linha que esteve interrompida até cerca das 09h45.

A intervenção dos bombeiros foi demorada, pois o homem ficou preso, pelos membros superiores, debaixo do comboio, explicou o Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém a O MIRANTE.

No local estiveram cinco viaturas dos Bombeiros Municipais de Santarém, 11 bombeiros, a equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do HDS e a Polícia de Segurança Pública.