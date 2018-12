Homenagem ao guitarrista Phil Mendrix a 8 de Dezembro no Cartaxo

Filipe Mendes foi uma figura dos primórdios do rock português, tendo falecido este ano

O guitarrista de rock português Filipe Mendes, conhecido nos meios musicais como Phil Mendrix, vai ser homenageado na noite de 8 de Dezembro (21h00), no Centro Cultural do Cartaxo, com um espectáculo em que participam bandas e músicos do universo pop/rock português desde os anos sessenta, nomeadamente do seu primeiro grupo, “Chinchilas”, de outros grupos com os quais colaborou, como os “Ena Pá 2000” e da banda rock de Santarém/Cartaxo “Charruas”. Também participam Júlio Isidro, que tem uma residência no concelho do Cartaxo, e o antigo radialista Luís Filipe Barros, que durante anos promoveram música pop e rock.

Filipe Mendes, natural de Lisboa, faleceu naquela cidade a 13 de Agosto deste ano, com 70 anos. Era conhecido como Phil Mendrix pelo facto de ser um exímio guitarrista à maneira de Jimi Hendrix (músico natural de Seatlle que faleceu aos 27 anos em Londres, vítima de overdose).

Filipe Phil Mendes Mendrix tocou por diversas vezes no Centro Cultural do Cartaxo, onde vai decorrer a homenagem, assim como noutros espaços daquele concelho sendo presença assídua na Gala Pop Rock organizada anualmente por António José Portela (radialista e divulgador de música dos anos 60) e na orquestra juvenil da Sociedade Cultural e Recreativa de Vale da Pinta, que também integra o leque de artistas que actua a 8 de Dezembro.

Os bilhetes para a homenagem a Filipe Mendes (Phil Mendrix) podem ser comprados no Centro Cultural do Cartaxo, quarta e quinta das 15h00 às 20h00 e sexta e sábado das 15h00 às 22h00.