LIV’REIRA durante três dias na Ereira

A Casa do Povo da Ereira, recebe nos dias 30 Novembro, 1 e 2 de Dezembro, das 18h00 às 21h00, a LIV´REIRA, com actividades dedicadas aos amantes da leitura. Lançamentos de livros, mesas redondas, hora do conto, espaços para acompanhar a leitura com vinho e gin – a Wine Taste Fair e Lounge Books & Gin - são as actividades previstas. Os fundos angariados vão reverter para a manutenção da Igreja Matriz da Ereira.