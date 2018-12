Livros a partir de 50 cêntimos no Cartaxo

A Biblioteca Municipal Marcelino Mesquita, no Cartaxo, recebe entre de 3 de Dezembro e 5 de Janeiro de 2019 uma Feira do Livro Usado com mais de 1.600 títulos de diversos géneros literários com preços a partir de 50 cêntimos. Os volumes disponíveis pertencem ao catálogo da biblioteca e são livros repetidos ou cujas condições de manuseamento exigem renovação dos exemplares.