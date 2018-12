Marcadas eleições para Centro de Apoio Social da Parreira

Direcção demitiu-se em bloco contra a falta de apoio da Câmara da Chamusca.

As eleições para o Centro de Apoio Social da Parreira estão marcadas para 16 de Dezembro, às 17h00, depois de a direcção se ter demitido em bloco na assembleia-geral de dia 17 de Novembro, como forma de protesto pelo que consideram ser entraves à sua gestão. O acto eleitoral vai decorrer nas instalações do centro de dia, sede da instituição.

Segundo o edital do presidente da assembleia-geral, Henrique Ribeiro, as candidaturas aos órgãos sociais devem ser apresentadas por carta registada dirigida à assembleia geral, até às 17h00 do dia 14, ou presencialmente na secretaria da instituição, até às 16h00 do dia 16.

Em declarações a O MIRANTE, publicadas na edição de 22 de Novembro, o presidente da direcção demissionário justificou a sua posição com o facto de não ter apoio do presidente da Câmara da Chamusca, Paulo Queimado, que fez várias promessas que nunca cumpriu, bem como por sentir um boicote de um grupo de funcionários. Manuel António, empresário da Parreira, disse que deixa a instituição sem dívidas, estando apenas por liquidar as facturas de fornecedores dos últimos 30 a 40 dias.

Manuel António referiu que Paulo Queimado lhe deu a garantia que a câmara iria pagar uma máquina de fisioterapia, mas quando chegou a altura de avançar com o dinheiro escondeu-se no silêncio, deixando de responder às cartas da instituição. Manuel António salientou ainda que o autarca também tinha assegurado apoiar a construção de um muro de delimitação do terreno da instituição, o que não cumpriu.