Natal com muita animação em Rio Maior

Presépios de sal e pista de gelo são algumas das atracções.

Os presépios de sal na Aldeia Natal das Salinas de Rio Maior, com animação, artesanato, gastronomia e música todos os fins-de-semana de Dezembro e no primeiro fim-de-semana de Janeiro, são uma das atracções do programa de animação natalícia deste ano em Rio Maior. As actividades começam sempre a partir das 14h00.

Já na cidade, de 1 a 26 de Dezembro tamvém não vão faltar atractivos, desde uma pista de gelo a um presépio de areia que os visitantes podem construir, passando pela Feira de Natal, o Globo de Neve, carrosséis, insufláveis e a tão aguardada chegada do Pai Natal. Ao longo desses dias vai estar a funcionar um comboio turístico que ligará a cidade às salinas.

O projecto “Natal na Cidade” é organizado pela Câmara de Rio Maior em parceria com a Associação Empresarial do Concelho de Rio Maior. O programa de animação completo pode ser consultado em http://www.cm-riomaior.pt/informacoes/noticias/item/1857-programa-de-animacao-de-natal.