Obras na estrada municipal entre Minde e Santo António quase concluídas

Sinalização horizontal e vertical será executada quando as condições climatéricas o permitirem.

As obras da estrada municipal que liga Minde e Serra de Santo António, no concelho de Alcanena, estão praticamente concluídas, faltando apenas a sinalização horizontal e vertical, que será executada quando as condições climatéricas o permitirem.

A informação foi dada pela presidente da Câmara de Alcanena, Fernanda Asseiceira (PS), após, na última semana, efectuar uma visita à empreitada, acompanhada pelo vereador Luís Pires, pelos técnicos da divisão de Planeamento e Gestão de Obras Municipais da autarquia e por representantes da empresa a quem foi asjudicada a obra.

A empreitada foi adjudicada pelo valor de 265.882 euros acrescido do IVA, à empresa Matos & Neves, Lda, e tem um prazo de execução de 90 dias. A intervenção prevê a reparação de abatimentos e a repavimentação de toda a extensão da estrada. Inclui ainda a construção ou reparação (onde já existir) do sistema de drenagem de pluviais, dotando-o de valetas em betão e aquedutos, a execução de marcações rodoviárias e a colocação de sinalização vertical e barreiras de segurança metálicas.

Recorde-se que em Janeiro deste ano (ver edição de 9 de Janeiro de 2018)

O MIRANTE noticiava que o município tinha decidido encerrar ao trânsito a estrada que liga Minde à Serra de Santo António por razões de segurança relacionadas com o mau estado do piso e risco de deslizamento de terras.