PJ recolhe novas provas na casa onde Luís Grilo foi assassinado

Inspectores da Polícia Judiciária voltaram às Cachoeiras e foram direitos à garagem da residência do casal, onde descobriram uma estrutura de cama que não estava lá no início da investigação.

Quatro meses após a morte de Luís Grilo, a Polícia Judiciária continua a investigar o homicídio. Na quinta-feira, 22 de Novembro, quatro inspectores da PJ regressaram à moradia do casal Grilo, nas Cachoeiras, Vila Franca de Xira, para passar a garagem a pente fino. Nessa divisão foi encontrada uma estrutura de cama - estrado e cabeceira - que não estavam lá no início da investigação. O colchão dessa cama não foi encontrado.

O programa Linha Aberta, da SIC, teve acesso à garagem e, segundo apurou, esta cama esteve durante anos no quarto de visitas da moradia e terá sido substituída por duas camas de solteiro, depois da morte de Luís Grilo. Recorde-se que o casal dormia em quartos separados, apesar de junto da família e amigos serem vistos como um casal perfeito.

A PJ investiga agora se poderá ter sido nessa cama que Luís Grilo foi assassinado, a 15 de Julho, com um tiro na cabeça enquanto dormia.

Rosa Grilo e o seu amante António Joaquim estão há cerca de dois meses em prisão preventiva, indiciados pelos crimes de homicídio qualificado, profanação de cadáver e posse de arma proibida. Esta arma, registada em nome de António Joaquim, poderá ter sido usada para matar o triatleta, mas segundo a PJ os relatórios revelaram-se inconclusivos.

Ministério Público intercepta carta de Rosa Grilo ao amante

Rosa Grilo escreveu uma carta ao seu amante António Joaquim para afinar a versão contada em tribunal, mas o Ministério Público (MP) interceptou e apreendeu a carta, considerando-a como mais uma prova que liga a viúva ao homicídio de Luís Grilo.

A carta foi descoberta pelos serviços prisionais do Estabelecimento Prisional de Tires, onde Rosa Grilo está em prisão preventiva, e foi remetida à Justiça para ser analisada. A procuradora do MP requereu à juíza a medida de coacção extra de proibição de qualquer tipo de contacto entre Rosa e o funcionário judicial. O Correio da Manhã avança que o pedido foi deferido pela juíza.