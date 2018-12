Palavra Cantada de Vila Franca de Xira lança colectânea literária

A Palavra Cantada – Associação de Cultura de Vila Franca de Xira, lança no dia 2 de Dezembro, domingo, na Fábrica das Palavras, a sua colectânea literária. O livro é uma compilação de escritos de vários autores. O evento está marcado para as 15h00 e conta com o apoio da Câmara de Vila Franca de Xira. A associação assinala em Dezembro seis anos de existência e nasceu do desejo de um conjunto de pessoas de Vila Franca de Xira que quis dinamizar a cultura e espalhar o gosto pela poesia e literatura.