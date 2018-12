Passeio solidário para apoiar jovem de Almeirim com doença oncológica

O grupo de Almeirim “A Tal Equipa” organiza no domingo, 2 de Dezembro, o passeio solidário de cicloturismo “Vamos Pedalar pelo João!”. A concentração está marcada para as 09h00, na Biblioteca Municipal Marquesa de Cadaval, no centro da cidade.

A iniciativa visa angariar dinheiro para ajudar João Alva. O jovem de 16 anos, aluno na Escola Secundária de Almeirim, sofre de uma doença oncológica que, pelo seu rápido desenvolvimento, precisa de tratamento urgente, que é muito dispendioso.

O jovem já iniciou o seu tratamento em Navarra, Espanha, e estão em curso campanhas de solidariedade para ajudar a fazer face às despesas na clínica, transporte e estadias. Encontra-se ainda aberta uma conta solidária no banco BPI para quem puder contribuir. Pode ser através de um depósito ou de uma transferência bancária para a conta: IBAN – PT50 0010 0000 5632 4300 0012 6, NIB – 0010 0000 5632 4300 0012 6 ou N.º DE CONTA BPI – 8-5632430.000.001.