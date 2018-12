Quatro homens detidos por extorsão em Vila Franca de Xira

Suspeitos têm antecedentes criminais por roubo, rapto, sequestro e detenção de arma proibida.

Quatro homens, com idades entre os 27 e os 36 anos, foram detidos no concelho de Vila Franca de Xira por suspeitas de crimes de extorsão, danos e posse de arma proibida, anunciou a Polícia Judiciária. Em comunicado, a PJ explica que os suspeitos, todos da mesma família, terão abordado um homem “exigindo que este lhes pagasse uma quantia de dinheiro em dívida”, tendo, para o efeito, “recorrido a agressões físicas e a ameaças com arma de fogo”.

A mesma nota adianta que esta abordagem causou danos físicos e psicológicos à vítima, tendo esta abandonado a sua habitação e a zona onde morava. Os quatro homens têm antecedentes criminais por crimes de roubo, rapto, sequestro e detenção de arma proibida.