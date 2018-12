Recolha de brinquedos para crianças carenciadas

A Câmara Municipal de Salvaterra de Magos está a promover uma campanha de recolha de brinquedos para distribuir pelas crianças carenciadas do concelho. A iniciativa da Loja Social está a decorrer até 7 de Dezembro. Os brinquedos, novos ou usados, podem ser entregues nas delegações da câmara em Foros de Salvaterra, Glória do Ribatejo, Marinhais e Muge, no edifício da Junta de Freguesia do Granho, nas Piscinas Municipais e na Biblioteca Municipal de Salvaterra de Magos. “Ofereça um brinquedo, ganhe um sorriso” é o tema da iniciativa que se insere na campanha “Natal e o Comércio Local 2018”.