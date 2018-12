Salvaterra de Magos assinala segundo aniversário da falcoaria como património da humanidade

Município organiza várias iniciativas na Falcoaria Real de Salvaterra de Magos.

A Câmara de Salvaterra de Magos assinala no sábado, 1 de Dezembro, o segundo aniversário do reconhecimento pela UNESCO da prática da falcoaria em Portugal como Património Cultural Imaterial da Humanidade.

No âmbito das comemorações, a Falcoaria Real de Salvaterra de Magos recebe, pelas 15h00, a apresentação do mais recente romance histórico de Isabel Stilwell, “D. Maria I”. A sessão vai contar com um momento musical com a harpista Katherine Ann Fiero, a soprano Maria Varandas e a mezo soprano Catarina Rodrigues. Para as 16h00, está marcada a inauguração da exposição permanente “Falcoaria: uma prática real em Salvaterra de Magos”.

Recorde-se que a Câmara de Salvaterra de Magos liderou a candidatura da prática da falcoaria a Património Cultural Imaterial da Humanidade, juntamente com a Universidade de Évora e a Associação Portuguesa de Falcoaria, tendo conseguido o reconhecimento da UNESCO a 1 de Dezembro de 2016, em Adis Abeba, Etiópia.

Em 2017, como forma de assinalar o primeiro aniversário deste reconhecimento, foi inaugurado o Centro de Documentação “Joaquim da Silva Correia e Natália Correia Guedes” que reúne uma biblioteca, um arquivo, uma sala de leitura, a sede da Associação Portuguesa de Falcoaria e o Espaço Cátedra UNESCO.