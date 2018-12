Círculo Cultural Scalabitano celebrou 64 anos com uma vitalidade ímpar

Sessão comemorativa foi um dos pontos altos da Temporada de Outono organizada pela associação de Santarém.

O Círculo Cultural Scalabitano (CCS) é um espaço de cultura e de formação com uma “vitalidade ímpar”, disse a vice-presidente da Câmara de Santarém, Inês Barroso (PSD), na quinta-feira, 23 de Novembro, na sessão comemorativa dos 64 anos da associação. A iniciativa, organizada pelo Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão (CIJVS), pelo município e pelo CCS, decorreu nos Paços do Concelho e reuniu associados, autarcas e convidados.

Para Inês Barroso, o CCS oferece uma janela de oportunidades a todos os que queiram dedicar o seu tempo às mais variadas áreas das artes. “Esta associação foi e será sempre um espaço de referência a nível local, regional e até local. Uma casa de afectos que continua com uma vitalidade ímpar na formação”, admite a autarca.

Também o presidente da direcção do CCS, Eliseu Raimundo, reconheceu as qualidades da instituição que se manteve sempre de ‘pedra e cal’ durante os seus 64 anos de vida, apesar das mudanças que se foram registando.

Martinho Vicente Rodrigues, director do CIJVS, afirmou ser uma honra que a Assembleia de Investigadores seja parte integrante das comemorações do 64.º aniversário do CCS. “O professor Veríssimo Serrão sempre disse para que não se esqueçam da cidade e é o que tenho feito”, adiantou o historiador, referindo que o CCS já faz parte da história de Santarém e da sua cultura.

A Assembleia de Investigadores do CIJVS, comemorativa do 64.º aniversário do CCS, contou ainda com um momento musical protagonizado pelo músico Todor Tchobanov, da Orquestra Típica Scalabitana, e com a apresentação da comunicação “Cristovão Colon e Fernão de Magalhães, dois navegantes de Portugal ao serviço de Espanha”, proferida pela presidente da Academia Portuguesa de História, Manuela Mendonça.