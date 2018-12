Município de Salvaterra de Magos oferece nova ambulância aos bombeiros

Autarquia tem reforçado também o apoio concedido à corporação e disponibilizado mensalmente mil litros de gasóleo.

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Salvaterra de Magos já tem ao dispor uma nova ambulância destinada ao transporte e prestação de cuidados de emergência médica. O veículo é financiado integralmente pela Câmara de Salvaterra de Magos com base num protocolo de cooperação assinado entre as duas entidades que determina que o município atribui à associação, para aquele efeito, o valor total de 60 mil euros em 60 prestações mensais.

O presidente da autarquia, Hélder Esménio (PS), mostra-se satisfeito com a entrada em funcionamento deste novo equipamento a que se juntará, até ao final do corrente ano ou início do próximo, uma nova ambulância INEM, para a qual o município se disponibilizou a custear o respectivo seguro e parte das despesas de manutenção.

O autarca sublinha ainda que a câmara tem vindo a reforçar o apoio concedido à associação humanitária, não só com o aumento da comparticipação financeira atribuída, mas também com a disponibilização, todos os meses, de mil litros de gasóleo às viaturas de socorro dos Bombeiros Voluntários.

O município, desde 2014, já comparticipou financeiramente a aquisição de uma viatura de transportes de doentes não urgentes e uma de combate a incêndios urbanos, tendo ainda atribuído equipamentos de protecção individual para os bombeiros. Deu ainda apoio à realização de trabalhos de manutenção e conservação no quartel e cedeu uma parcela de terreno para futuro alargamento do parque de viaturas da corporação.