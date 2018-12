Projecto de jovem de Abrantes vai chegar a todo o país através do telemóvel

Ana Bento criou uma caderneta escolar digital que foi um dos projectos premiados do Orçamento Participativo Jovem Portugal.

A caderneta escolar digital criada por Ana Teresa Bento, uma jovem de 22 anos de Abrantes, foi um dos projectos vencedores do Orçamento Participativo Jovem Portugal (OPJP) 2017 e vai ser implementado em todo o continente através de uma aplicação para smartphones. Essa ferramenta vai permitir agilizar a comunicação entre encarregados de educação e professores.

O projecto App Caderneta do Aluno “é uma funcionalidade de tal modo pertinente” que o Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) decidiu implementá-la em “todo o território nacional através da plataforma E360, [instrumento de gestão informático que agrega informação de todos os estabelecimentos de ensino], à excepção das ilhas, que têm autonomia educativa”, disse Carlos Pereira, membro do Conselho Directivo do IPDJ.

A caderneta digital vai incluir, “além de toda a informação que a actual caderneta em suporte físico disponibiliza, dados sobre horários escolares, recados, sobre notas dos alunos, avisos sobre o dia dos testes, relatórios de assiduidade, calendários sobre atividades curriculares, e todos os avisos e ocorrências que sejam pertinentes”, especificou a mesma fonte.

Ana Teresa Bento, que actualmente é militar da Força Aérea Portuguesa no Montijo, garantiu um financiamento de 50 mil euros para pôr em prática a APP Caderneta do Aluno. Em declarações à Lusa disse que, através desta aplicação, “qualquer pai pode aceder fácil e gratuitamente ao comportamento, assiduidade e empenho do seu filho”, através do seu ‘smartphone’.

“Como também sou professora, pensei que, ao invés da tradicional caderneta em papel, onde enviamos recados ou informações que por vezes se perdem porque os pais muitas vezes não vêem, este projecto de aplicação permite enviar a informação individual ou um recado coletivo para os telemóveis de pais e alunos”, destacou.

Este foi um dos sete projectos vencedores do OPJP 2017, mas o último a ser concretizado, pela sua “especificidades e complexidades técnicas”.