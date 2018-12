Xerife lançam novo disco

A banda Xerife lançou o seu novo EP “Grito” na sexta-feira, 23 de Novembro, na FNAC Cascais. Este será o terceiro EP de originais do grupo de Salvaterra de Magos que conta, entre várias músicas, com o tema “Só Tu e Eu”. Um single enérgico e dançante, que fala sobre os altos e baixos dos relacionamentos amorosos.

Composto por Laura Macedo (vocalista), Marcelo Silva (guitarrista), Cláudio Marques (baterista), José Ganchinho (baixo) e Peka (teclista), os Xerife apresentam-nos uma multiplicidade musical entre o funk, o blues, o rock’n’roll, a soul e o fado, com letras exclusivamente em português.

Nasceram em Abril de 2014 e editaram o primeiro EP a 29 de Setembro do mesmo ano. Em 2016 editaram o segundo EP “Histórias”, que teve uma boa aceitação por parte do público e da comunicação social.