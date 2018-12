Leila Brandão

Médica dentista no Consultório Dentário Dra. Leila Brandão, 48 anos, Tomar

É daquelas pessoas que gosta de estacionar o automóvel à porta de todos os locais onde vai? Confesso que sim, porque estou sempre com pressa.

Qual é a pior coisa que lhe podem fazer? Mentirem-me!

A que petisco não resiste? Adoro azeitonas e queijo e há sempre azeitonas e queijo em todas as mesas.

Sabe cozinhar? Sei cozinhar mas não gosto de cozinhar. Adoro ir a um bom restaurante ou comer em casa de alguém que cozinhe. Em minha casa quem cozinha é a minha mãe.

Qual a sua viagem de sonho? Uma semana nas Maldivas, namorando. Adoro praia e massagens. Ainda não realizei este sonho mas tenho vontade.

Quando viaja que meio de transporte prefere? O avião. É o meio de transporte mais seguro e mais rápido.

Que conselho daria ao primeiro-ministro? Não lhe diria nada. Portugal é um país perfeito para mim...

O que punha a funcionar na sua terra que não existe? O que falta é melhorar o comércio. Gostava de ter todas as lojas de “shopping” nas ruas.

Se lhe saísse o Euromilhões qual era a primeira coisa que fazia? Depende do valor mas ia fazer uma volta ao mundo e investia profissionalmente, ampliando o consultório e modernizando-o ao máximo.

Quantos amigos já tem no Facebook? Tenho mais de oito mil amigos. Adoro as redes sociais. Uso-as para publicidade do consultório, mas tenho amigos e familiares num grupo fechado. Adoro e acho que aproxima muito as pessoas. A era digital veio facilitar e acelerar tudo na nossa vida.

Imagine que pode ter um poder especial, qual gostaria de ter? O poder de fazer as pessoas verdadeiramente felizes. Acabar com todas as depressões.

Lê histórias aos seus filhos? E a si quem lhe contava histórias quando era pequena? Sim, leio. Quando era pequena era a minha mãe que contava as histórias.

Como consegue ser esposa, mãe e empresária ao mesmo tempo? Sou super mãe, mulher amiga, profissional, estudante... Desempenho todos os papéis com amor e carinho e não o faço com sacrifício. É um prazer para mim viver. Sou essa super mulher e adoro. Tenho orgulho de mim.

Gosta de grandes reuniões familiares? Adoro grandes convívios.

As pessoas preocupam-se mais ou menos com a saúde? Fazem prevenção? Algumas sim e outras nem por isso. Há de tudo, hoje em dia.

O que significa para si a expressão “gozar a vida”? Viver feliz e realizada...sempre.

O que sente quando vê pessoas a pagar promessas de joelhos em Fátima? Sinto pena. Eu não acredito em sacrifícios.

O que tem que fazer um homem para ser um verdadeiro homem? Homem que é homem é humano em primeiro lugar. Equilibrado, honesto, de confiança e digno.

Tem a profissão que gostaria de ter? Sim, amo a minha profissão!

Em quantas localidades viveu até agora, desde que nasceu? Vivi em várias localidades, sem problemas mas quando passei das dez, achei ruim. Hoje consigo ver o lado positivo e adapto-me facilmente. Cresci muito com essas mudanças constantes ao longo da vida.

Costuma ter ciúmes? Não, não sou ciumenta. Gosto de relações onde há confiança.

Quando andava na escola gostava mais de português ou de matemática? Matemática.

Tem medo das alturas? Não tenho fobias.