Abaixo a morte lenta!

A capela do Senhor Morto e o Oratório de São Jerónimo na Quinta da Piedade, na Póvoa de Santa Iria, andam num jogo do empurra entre as diferentes entidades que deviam zelar pelo património nacional, a quem acusam de não restaurar nem deixar restaurar. O Guarda Rios, que já viu tanta coisa do género, está em condições de propôr uma solução. Uma vez que, na maioria destes casos, a degradação se vai acentuando até já só restarem ruínas, não seria interessante a Assembleia da República aprovar a Eutanásia para aquele tipo de património? É que assim acabava-se a agonia das reclamações e chamadas de atenção. Era só entrar o camartelo e...pimba!