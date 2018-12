ArteNatal regressa ao Mercado Municipal de Alpiarça

Certame decorre entre os dias 7 e 9 de Dezembro.

A ArteNatal volta ao Mercado Municipal de Alpiarça entre sexta-feira e domingo, 7 e 9 de Dezembro. A iniciativa, que engloba a sétima edição da Feira de Artesanato Local e a quinta edição da Mostra de Doçaria Tradicional de Alpiarça, é organizada em parceria pelo Município e Junta de Freguesia de Alpiarça e tem como objectivo dinamizar o mercado e promover a doçaria tradicional.

Na sexta-feira, 7 de Dezembro, entra em cena a comédia “A Sala de Espera”, pela Associação Chamus’Arte. No sábado, dia 8, há almoço gastronómico “Sabores à Nossa Moda”, pelas 13h00. Durante a tarde, destaque para o espectáculo “A Caminho do Natal”, protagonizado pelas crianças da catequese de Alpiarça (16h00) e o concerto de Natal “Ópera e Napolitanas”, com a Associação Concórdia Música (21h00).

No domingo, dia 9, o Grupo de Motards de Alpiarça e Ribatejo organiza o “Natal Solidário”. A iniciativa decorre a partir das 10h00 e conta com uma aula de zumba com Joana Pernas. Durante a tarde, sobe a palco a peça de teatro para a infância “Como é estrambólico este Mundo” (15h30) e há animação com o Pai Natal e os seus Duendes (16h30). O programa termina com uma mostra e degustação de Doçaria Tradicional de Alpiarça. Para as crianças e adultos, decorrem ainda, durante o fim-de-semana, vários ateliês com temática natalícia.