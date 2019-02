Provocar ciúmes??!!

Na última reunião da Câmara da Chamusca, o vereador Rui Rufino, do PSD, disse que o primeiro-ministro António Costa, quando teve que escolher o local para a nova ponte sobre o Tejo no distrito de Santarém, não ligou ao camarada socialista e presidente de câmara, Paulo Queimado, e em vez de escolher a Chamusca, optou por fazer a vontade à camarada de Abrantes, Maria do Céu Albuquerque. O Cavaleiro Andante percebe que o social-democrata queira provocar Paulo Queimado, mas se o visado ficou com ciúmes a única coisa que lhe recomenda é... um tratamento de beleza!