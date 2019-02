Sentido de orientação.

Após a visita à fábrica da empresa Mendes Gonçalves, na Golegã, realizou-se a cerimónia de assinatura da terceira fase do Programa Portugal Sou Eu. O ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, e o director da empresa anfitriã, Carlos Gonçalves, já estavam na sala à espera do presidente da Câmara da Golegã, Veiga Maltez, que se atrasou nos cumprimentos aos convidados. À chegada do autarca, Siza Vieira perguntou com humor se Veiga Maltez se tinha perdido na sua própria terra. O Cavaleiro Andante registou a chalaça e acha que o autarca perdeu uma boa oportunidade de responder que o seu sentido de orientação é tão apurado como os molhos que ali são fabricados. Ao contrário do de alguns políticos que só dão com o caminho para o Portugal profundo quando surgem eleições no horizonte…