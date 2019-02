Um picante...adocicado.

O ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, recebeu, no final da assinatura da terceira fase do programa “Portugal Sou Eu”, um molho picante criado pela empresa Mendes Gonçalves, onde decorreu a iniciativa, que foi baptizado com o nome de “Sacana da Geringonça”, especialmente dedicado ao Governo. O Cavaleiro Andante pode garantir ao governante que o molho picante “Sacana” daquela empresa é mesmo picante e que pode ser usado para apimentar os discursos de campanha eleitoral. Já quanto à quadra que estava no rótulo (Na Golegã as malaguetas conseguem conviver/E juntas fazem um molho que não dá molho/Tal como a Geringonça faz a economia crescer/ E põe os estrangeiros a piscar-nos o olho), bem que podia picar um bocadinho mais.