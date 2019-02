Uma reserva muito reservada.

A Reserva do Paul do Boquilobo, classificada pela UNESCO como reserva da biosfera, foi a primeira área protegida de Portugal a usufruir desta distinção. A sua importância é tal que o Governo adquiriu a quase totalidade dos terrenos que constituem o núcleo central, para garantir que não haveria ali qualquer intervenção do homem, como actividades agrícolas que são autorizadas noutras áreas da mesma reserva. O Cavaleiro Andante visitou o espaço recentemente e pode garantir que não entra ninguém na zona protegida… nem para levantar a placa de sinalização que caiu ao chão!