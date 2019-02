Exposição “Paisagens do Silêncio” na Golegã

“Paisagens do Silêncio” é o título da exposição de pintura de Javier Seco que está em exibição até 15 de Março na Galeria de Arte Municipal João Pedro Vieira, no edifício Equuspolis, na Golegã. Nesta mostra o pintor leva-nos para questões ambientais, abordagens transfronteiriças e limites ocultos que separam nações, territórios e países. A exposição pode ser visitada de terça-feira a sábado, entre as 10h00 e as 13h00 e das 14h00 às 18h00.