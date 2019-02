Exposição de escultura de Carlos Ribeiro em Alcanena

“Metamorfose” é o título da exposição de escultura de Carlos Dinis Ribeiro que vai estar em exibição até 22 de Fevereiro, na Galeria Municipal Maria Lucília Moita (Casa da Cultura), em Alcanena.

O escultor é natural do Covão do Feto, aldeia do concelho de Alcanena. Nos últimos anos, Carlos Ribeiro tem vindo a dedicar-se à arte de esculpir a pedra, uma aprendizagem que lhe foi transmitida pela avó materna. A exposição está aberta ao público de segunda a sexta-feira, das 09h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30.