Inscrições abertas para “Carnaval no Rio”

Estão abertas, até 22 de Fevereiro, as inscrições para os grupos apeados e carros alegóricos que queiram participar no desfile nocturno “Carnaval no Rio”, em Rio Maior. Cada grupo deve apresentar no corso um mínimo de 15 e um máximo de 50 figurantes devidamente fantasiados, com idade mínima de três anos. As inscrições são gratuitas, mas obrigatórias e podem ser efectuadas no Cineteatro Rio Maior ou através do email eventos@cm-riomaior.pt.

Os festejos de Carnaval na cidade começam na sexta-feira, 1 de Março, com o desfile das escolas pelas 15h00 na Avenida João Afonso Calado da Maia. O desfile nocturno “Carnaval no Rio” está marcado para sábado, 2 de Março, a partir das 21h30, na Avenida João Afonso Calado da Maia, com a participação da Escola de Samba Unidos da Arepa e de grupos apeados e carros alegóricos.

A apresentação estará cargo da locutora de rádio Inês Santos. A festa prossegue na tenda montada no jardim municipal, com música do locutor e DJ Fernando Alvim.