Noite de fado no Fórum Mário Viegas em Santarém

No dia 9 de Fevereiro, pelas 21h30, a fadista Célia Leiria sobe ao palco do Fórum Actor Mário Viegas, em Santarém. O espectáculo conta com a participação especial da fadista Helena Leonor e o acompanhamento musical estará a cargo de Pedro Amendoeira na guitarra portuguesa, João Filipe na viola e Nani na viola baixo. O espectáculo está integrado nas noites de fado do Centro Cultural Regional de Santarém.

Célia Leiria é natural de Alcanhões e com apenas 14 anos começou a dar os primeiros passos no fado. Cresceu no seio de uma família com tradição fadista no Ribatejo. O seu ponto de partida ocorreu quando o fadista Carlos Zel a convidou para cantar nas “Quartas de Fado “, do Casino do Estoril, em 2001.