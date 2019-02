Paulo de Carvalho canta em Torres Novas

O Teatro Virgínia, em Torres Novas, recebe um espectáculo de Paulo de Carvalho no dia 9 de Fevereiro, pelas 21h30. O cantor vai ser acompanhado ao piano por Michele Ribeiro e o concerto vai decorrer num ambiente intimista em que as canções serão intervaladas por histórias inéditas contadas na primeira pessoa.

Os bilhetes custam 15 euros (sendo aplicáveis descontos) e estão disponíveis na bilheteira do Teatro Virgínia, nos pontos de venda Fnac e Worten ou em www.bol.pt.

Paulo de Carvalho cumpre este ano 57 anos de carreira. Foi uma canção interpretada pelo cantor, “E Depois do Adeus”, que serviu como primeira senha no dia 25 de Abril de 1974. É autor-compositor de mais de 300 canções, muitas delas êxitos da música portuguesa, como “Nini dos Meus Quinze Anos”, “Lisboa Menina e Moça”, “Gostava de Vos Ver Aqui” ou “E Depois do Adeus”.