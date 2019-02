Sarau do Círculo Cultural Scalabitano encerra programa de aniversário

Espectáculo vai estar em cena no Teatro Sá da Bandeira, em Santarém, nos dias 9 e 10 de Fevereiro.

Uma representação que evoca grupos de jograis, uma coreografia que junta a esgrima artística com a viola de arco e guitarra e dançarinas que apresentam ‘Santa Maria de Santarém’ são alguns dos destaques do próximo sarau anual do Círculo Cultural Scalabitano (CSS). O espectáculo decorre no Teatro Sá da Bandeira, em Santarém, nos dias 9 de Fevereiro, pelas 21h30, e no dia 10, pelas16h00, encerrando as comemorações do 64º aniversário do CCS.

O sarau começa com uma coreografia de esgrima artística, pelo grupo Scalabitanus, acompanhado de João Loureiro, na guitarra (clássica), e Isabel Pereira, na viola de arco. Segue-se a primeira actuação do Ballet da Academia de Dança e Expressão Corporal e do Coro do CCS, que irá apresentar peças do seu repertório mais recente, alternando com temas mais conhecidos do público.

Volta a secção do Ballet da Academia de Dança e Expressão Corporal com a coreografia “Santa Maria de Santarém” e, logo de seguida o Teatro Veto Oficina evoca grandes grupos de jograis de Santarém, apresentando um conjunto de textos e poemas numa versão brincalhona. O espectáculo encerra com uma coreografia a solo da dançarina Mafalda Murta e uma actuação da Orquestra Típica Scalabitana, que irá tocar alguns dos seus temas mais icónicos.

A encenação e direcção de actores são da responsabilidade de António Júlio Santos, os maestros António Matias e Abílio Figueiredo dirigem o coro e a orquestra, respectivamente. As coreografias do ballet são de Encarnação Noronha e as da esgrima artística estão a cargo de Paulo Cruz.