Cegada apresenta programação para 2019

A companhia de teatro Cegada, de Alverca, apresentou a programação para este ano, com a estreia de uma nova peça e a actuação de Mico da Câmara Pereira. Entre espectáculos de dança, música e cinema, serão quatro as estreias teatrais que irão acontecer este ano: além de “Casal Aberto”, de Dario Fo e Franca Rame, estreará, também em Março, “Vazio” a partir de Anna Llenas.

A peça “Vemo-nos ao Nascer do Dia”, de Zinnie Harris, entra em cena em Outubro e já perto do fim do ano, em Novembro, sobe ao palco “Fronteira Fechada”, uma peça do escritor neo-realista Alves Redol que será encenada por Rui Dionísio, director artístico da Companhia Cegada, estrutura residente no Teatro-Estúdio Ildefonso Valério.