Associação de Judo de Santarém organiza formação técnica e de graduação

A Associação de Judo do Distrito de Santarém (AJDS) vai organizar um Curso de Formação Técnica e de Graduação, 1º e 2º Dan, que vai ter lugar na Escola Superior de Desporto de Rio Maior. Os trabalhos começam no dia 26 de Fevereiro. A iniciativa é dirigida a treinadores de judo e atletas e está acreditada pelo Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), conferindo 8,8 créditos para a carreira de treinador. O curso, com duração de 50 horas, tem número de vagas limitado. As candidaturas podem ser feitas online, no site da AJDS em judoajdsantarem.com. Esta acção conta com os apoios da Escola Superior de Desporto de Rio Maior, Câmara de Rio Maior, DESMOR, Federação Portuguesa de Judo e do IPDJ.