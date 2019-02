Atleta de Abrantes sagra-se campeão nacional de juvenis nos 300 metros

André Jerónimo, atleta do Sporting Clube de Abrantes (SCA), conquistou o título de campeão nacional em 300 metros, no escalão de juvenis, com o tempo de 36 segundos e 52 centésimos, o que é um novo recorde pessoal do jovem atleta em pista coberta.

A prova decorreu no domingo, 3 de Fevereiro, em Pombal. Nesta prova do Campeonato Nacional de Juvenis, o atleta abrantino ficou à frente de Gonçalo Moreno (SL Benfica) que fez um tempo de 37.35 e Lucas Reis (Sporting CP), com o tempo de 37.47.

A treinadora de André Jerónimo, Susana Estriga, que o acompanhou na prova, deu os parabéns ao atleta na sua página da rede social Facebook. “Quando construímos projectos a médio e longo prazo, cuja base assenta em valores como a honestidade intelectual no trabalho, acabamos sempre por produzir miúdos com qualidades físicas e humanas de grande valor. O André Jerónimo é mais um miúdo cinco estrelas que aprendeu que a humildade, o sacrifício e o trabalho são condições fundamentais para qualquer atleta”, referiu.