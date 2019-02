Búzios de Coruche campeões de salvamento aquático desportivo

A Búzios Coruche sagrou-se campeã nacional de salvamento aquático desportivo, no sector piscina, na categoria absolutos masculinos, uma prova realizada nas Piscinas Municipais de Portimão. A equipa foi constituída por André Lindinho, Bárbara Claro, Francisco Baptista, Ivo Lopes, José Burecas, Margarida Claro e Pedro Lopes.

Em termos individuais, o atleta Ivo Lopes conquistou o título de campeão nacional com recorde nacional nos 200m Obstacle Swim e 50m Manikin Carry. Na prova Line Throw, Pedro Lopes e André Lindinho também se sagraram campeões nacionais.

Durante o campeonato, vários atletas de Coruche foram vice-campeões nacionais: Ivo Lopes nos 100m Manikin Carry with Fins; Margarida Claro nos 200m Obstacle Swim e nos 100m Manikin Tow with Fins; Pedro Lopes nos 200m Obstacle Swim; José Burecas e Ivo Lopes no Line Throw.

A equipa composta por André Lindinho, José Burecas, Pedro Lopes e Ivo Lopes sagrou-se vice-campeã nacional na estafeta de 4x25m Manikin Relay e nos 4x50m Medley Relay.