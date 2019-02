Cem Soldos com dois campeões nacionais de halterofilismo

Manuel Pina e Jorge Bombas apuraram-se também para o Campeonato Europeu que vai decorrer na Finlândia.

Manuel Pina e Jorge Bombas, atletas do Sport Club Operário de Cem Soldos, de Tomar, sagraram-se campeões nacionais de halterofilismo na sua categoria de peso e escalão etário durante o Campeonato Nacional de Masters, que decorreu na Baixa da Banheira.

Manuel Pina venceu no escalão M60/73 kg, teve uma participação pautada por 3 recordes nacionais, obtendo os mínimos para participar no Campeonato Europeu que acontece em Rovaniemi, na Finlândia, de 12 a 19 de Junho.

No mesmo Campeonato da Europa vai também participar Jorge Bombas, que se sagrou campeão nacional no escalão M55/81Kg, batendo 3 recordes nacionais que lhe permitem ainda participar no Campeonato do Mundo em Montreal, Canadá, entre 16 e 24 de Agosto.

“Com estas conquistas, a secção de Halterofilismo do Sport Club Operário de Cem Soldos solidifica a sua marca, depois de fechar o ano 2018 com 11 atletas, 1 vice-campeão do Mundo, 3 campeões nacionais, 4 medalhas de ouro e 2 de prata”, diz o clube em comunicado.